Столичных водителей призвали к осторожности из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах из-за сильного ветра. Об этом говорится на официальной странице организации в Twitter.

Водителям рекомендовали не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. По данным синоптиков, порывы ветра могут доходить до 18 метров в секунду.

Ранее сотрудники МЧС также предупредили горожан о сильном ветре. Росгидромет указал, что порывистый ветер сохранится в городе до 09:00 19 марта.

В Москве и области из-за ветра действует желтый уровень погодной опасности. Действие предупреждения в городе продлится до 11:00 пятницы, в области – до 09:00.

Четверг, 19 марта, может стать самым теплым днем недели. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +8... +10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6–7 градусов.

В ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – +6... +8. В пятницу прогнозируется преимущественно без осадков, а в субботу может пойти снег.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

