Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Синоптики продлили в Москве желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

Действие предупреждения продлится до 11:00 пятницы. Также желтый уровень погодной опасности объявлен и в Московской области. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 9:00 пятницы.

В четверг в столице ожидается самая теплая погода за всю неделю. Температура воздуха поднимется до плюс восьми градусов, в Подмосковье – до плюс девяти градусов.

18 марта в столице столбики термометра поднимутся до отметки в плюс восемь градусов. Также ожидается возникновение сильного ветра.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец связал аномальное тепло с глобальным изменением климата. Он отметил, что причиной стали крупные пожары в Сибири, Австралии и Северной Америке. Из-за выхлопа черного углеводорода вследствие стихийных бедствий холодные массы в большинстве своем не достигли Земли.