Москвичи увидят парад планет 18 и 19 марта при ясной погоде

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Сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной произойдет 18 и 19 марта. Об астрономическом явлении, которое смогут увидеть жители столицы при ясной погоде, рассказали в Московском планетарии.

"Строго говоря, нас ожидает парад планет "в миниатюре", так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвертый участник – Луна", – заявили в пресс-службе учреждения на официальном сайте.

Однако в планетарии уточнили, что застать парад планет больше всего шансов у жителей южных широт России.

Тем не менее в случае ясной погоды в среду и четверг наблюдать его получится и у москвичей.

Смотреть на астрономическое явление нужно рано утром, всего в течение часа до восхода Солнца.

Ранее можно было посмотреть мини-парад планет и звездопад в новогодние праздники.

