Облачная погода не позволит посмотреть парад планет в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посмотреть парад планет в Москве, скорее всего, не получится из-за облачной погоды, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог отметила, что предстоящая ночь обещает быть более облачной с небольшим дождем, атмосферное давление будет снижаться, что говорит о том, что облачность начнет увеличиваться.

Так называемый малый парад планет, когда Луна визуально сблизится с Марсом, Юпитером и Сатурном, пройдет 18 и 19 марта. В частности, 19 марта в 03:04 спутник Земли окажется в 2,1 градуса южнее Сатурна.

Увидеть парад смогут жители южных регионов России, глядя на юго-восточный горизонт.

В ближайшее время в столицу вернется морозная погода. Похолодание прогнозируется в выходные. Температура опустится до отметки минус 1–2 градуса.