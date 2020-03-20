Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе в ночь на субботу ожидается небольшой снег и похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Вы помните, на прошлой неделе после очень теплой погоды в будние дни на выходных было резкое похолодание: в прошлое воскресенье температура была ниже нормы на 2–3 градуса, лег снег. В эти выходные – повторение ситуации", – сказал Вильфанд "Интерфаксу".
По его словам, в ночь на субботу в столице ожидается -2... -4 градуса, по области – до -7. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В дневные часы ожидается температура в районе 1... +1.
Вильфанд отметил, что в воскресенье ожидается такая же погода.
Согласно прогнозам, на следующей неделе будут морозные ночи – температура будет опускаться до -7... -10 градусов, но днем воздух прогреется до плюсовых значений.
Ранее центр погоды "Фобос" предупредил о похолодании в столице в выходные. А из-за порывистого ветра до 9:00 22 марта продлен желтый уровень погодной опасности.
В Гидрометцентре уточнили, что похолодание не окажется продолжительным.
Февраль текущего года признали вторым самым теплым в истории. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века. В Москве рекорд по теплу установил январь.
"Утро": в Москве похолодало, но климатическая норма превышена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: