Москвичей предупредили о резком похолодании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в ночь на субботу ожидается небольшой снег и похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вы помните, на прошлой неделе после очень теплой погоды в будние дни на выходных было резкое похолодание: в прошлое воскресенье температура была ниже нормы на 2–3 градуса, лег снег. В эти выходные – повторение ситуации", – сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По его словам, в ночь на субботу в столице ожидается -2... -4 градуса, по области – до -7. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В дневные часы ожидается температура в районе 1... +1.

Вильфанд отметил, что в воскресенье ожидается такая же погода.

Согласно прогнозам, на следующей неделе будут морозные ночи – температура будет опускаться до -7... -10 градусов, но днем воздух прогреется до плюсовых значений.

Ранее центр погоды "Фобос" предупредил о похолодании в столице в выходные. А из-за порывистого ветра до 9:00 22 марта продлен желтый уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре уточнили, что похолодание не окажется продолжительным.

Февраль текущего года признали вторым самым теплым в истории. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века. В Москве рекорд по теплу установил январь.