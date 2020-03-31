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Москва 24

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Общество

08:41

Метель в Москве продлится до вечера вторника

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о снеге, гололедице и усилении ветра до 17 метров в секунду до вечера вторника. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"С 21:00 30 марта до 18:00 31 марта в Москве ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12–17 метров в секунду, гололедица", – сказали в ведомстве.

Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. Водителям рекомендовали держать дистанцию и снизить скорость движения на дороге.

Коммунальщики находятся в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Службы города следят за состоянием участков дорог, представляющих наибольшую опасность. К ним относятся мосты, эстакады, крутые спуски и подъемы.

Ранее сообщалось, что предстоящая неделя принесет в столицу снегопады. В центре погоды "Фобос" отмечали, что в ночные часы температура в Москве может опускаться до -4... -6 градусов.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что тепло в столицу вернется 1 апреля. По его словам, днем в среду в городе температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Затем каждый день ожидается повышение температуры на два градуса, и в пятницу – субботу прогнозируется около +8... +10 градусов.

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