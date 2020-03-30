Синоптики рассказали, когда тепло вернется в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столицу постепенно начнет возвращаться тепло днем 1 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 1 апреля похолодание в городе будет продолжаться, но в дневные часы начнет теплеть.

"В ночь на 1 апреля будет минус 6... 8 градусов, по области до минус 11 градусов. Но днем при переменной облачности уже солнышко будет оказывать свое влияние, и дневные температуры станут положительными: +3... +5. А затем – каждый день повышение температуры на два градуса, и в пятницу-субботу прогнозируем около +8... +10 градусов", – рассказал Вильфанд ИА "НСН".

Он выразил мнение, что похолодание, которое сейчас наблюдается, носит кратковременный характер.

Вильфанд пояснил, что нынешняя погода демонстрирует то, что температура воздуха приближается к своим климатическим значениям.

"Именно такой она и должна быть, если сравнивать ее с усредненными за большой промежуток времени значениями", – пояснил специалист.

По словам Вильфанда, в понедельник вечером в северо-западных районах начнется снег, который усилится в течение ночи. Температура воздуха в ночные часы опуститься до 6 градусов мороза, а по области до минус 9 градусов.

Во вторник днем, как отметил синоптик, ожидается минус 1... 3 градуса.

Ранее сообщалось, что в городе к 1 апреля прогнозируется выпадение снега. По информации синоптиков, выпадет от 7 до 13 сантиметров снежного покрова.

По прогнозам, в ночь на 31 марта снегопад усилится, выпадет около 6 сантиметров снега. Москвичей предупреждают, что местами может подняться метель.

В воскресенье, 29 марта, воздух в столице прогрелся до 17,4 градуса. Таким образом, установлен новый температурный рекорд. Этот показатель войдет в историю метеорологических наблюдений как абсолютный рекорд тепла.

Кроме того, 28 марта в городе был установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднялась до +16,3 градуса. Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.