Синоптики рассказали, когда тепло вернется в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столицу постепенно начнет возвращаться тепло днем 1 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в ночь на 1 апреля похолодание в городе будет продолжаться, но в дневные часы начнет теплеть.
"В ночь на 1 апреля будет минус 6... 8 градусов, по области до минус 11 градусов. Но днем при переменной облачности уже солнышко будет оказывать свое влияние, и дневные температуры станут положительными: +3... +5. А затем – каждый день повышение температуры на два градуса, и в пятницу-субботу прогнозируем около +8... +10 градусов", – рассказал Вильфанд ИА "НСН".
Он выразил мнение, что похолодание, которое сейчас наблюдается, носит кратковременный характер.
Вильфанд пояснил, что нынешняя погода демонстрирует то, что температура воздуха приближается к своим климатическим значениям.
"Именно такой она и должна быть, если сравнивать ее с усредненными за большой промежуток времени значениями", – пояснил специалист.
По словам Вильфанда, в понедельник вечером в северо-западных районах начнется снег, который усилится в течение ночи. Температура воздуха в ночные часы опуститься до 6 градусов мороза, а по области до минус 9 градусов.
Во вторник днем, как отметил синоптик, ожидается минус 1... 3 градуса.
Ранее сообщалось, что в городе к 1 апреля прогнозируется выпадение снега. По информации синоптиков, выпадет от 7 до 13 сантиметров снежного покрова.
По прогнозам, в ночь на 31 марта снегопад усилится, выпадет около 6 сантиметров снега. Москвичей предупреждают, что местами может подняться метель.
В воскресенье, 29 марта, воздух в столице прогрелся до 17,4 градуса. Таким образом, установлен новый температурный рекорд. Этот показатель войдет в историю метеорологических наблюдений как абсолютный рекорд тепла.
Кроме того, 28 марта в городе был установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднялась до +16,3 градуса. Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.
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