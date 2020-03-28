В субботу в Москве установлен рекорд по теплу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 28 марта, в Москве установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднималась до +16,3 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбитки термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.

По прогнозам, на предстоящей неделе в Москву придет очередное похолодание. Речь идет о настоящей метели и гололедице.

В апреле в Москве и Подмосковье температура будет выше нормы. Однако он не исключаются "зимние рецидивы" со снегом, поэтому призвал не расслабляться.