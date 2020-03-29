Очередной рекорд по теплу установлен в столице

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В воскресенье, 29 марта, воздух в столице прогрелся до 17,4 градуса. Таким образом, установлен новый температурный рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В 15:00 температура достигла 16,8 градусов, а рекорд до этого был 16,5 градусов 29 марта 2007 года. Потом мы уточнили, что в промежутках она достигала и 17,4 градуса", – сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, этот показатель войдет в историю метеорологических наблюдений как абсолютный рекорд тепла.

В субботу в городе был установлен рекорд по теплу. Температура воздуха в городе поднялась до +16,3 градуса. Предыдущий рекорд по теплу в этот день был зафиксирован в 2007 году, тогда столбитки термометров поднялись до отметки +15,3 градуса.

По прогнозам, на предстоящей неделе в Москву придет очередное похолодание. Речь идет о настоящей метели и гололедице.