Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:27

Коммунальные службы столицы подготовились к ухудшению погоды

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко

Коммунальные службы города находятся в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшие часы синоптики обещали снегопад, передает Агентство "Москва" заявление заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в понедельник прогнозируется усиление северного ветра, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. "К вечеру температура опустится до минус 5 градусов, а в ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 сантиметров снега", – сказал Бирюков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства обратил внимание, что коммунальные службы города в настоящий момент в режиме повышенной готовности. С усилением снегопада коммунальщики выйдут на дежурство для расчистки дорог. Кроме того, подготовлены снегосплавные пункты.

Службы города следят за состоянием участков дорог, представляющих наибольшую опасность. К ним относятся мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы.

Ранее сообщалось, что предстоящая неделя принесет в столицу снегопады и потепление.

Резкое похолодание пришло в Москву

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика