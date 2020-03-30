Коммунальные службы столицы подготовились к ухудшению погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко

Коммунальные службы города находятся в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В ближайшие часы синоптики обещали снегопад, передает Агентство "Москва" заявление заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.



По его словам, в понедельник прогнозируется усиление северного ветра, порывы которого достигнут 17 метров в секунду. "К вечеру температура опустится до минус 5 градусов, а в ночь на вторник продолжится снегопад, к утру может выпасть до 8 сантиметров снега", – сказал Бирюков.



Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства обратил внимание, что коммунальные службы города в настоящий момент в режиме повышенной готовности. С усилением снегопада коммунальщики выйдут на дежурство для расчистки дорог. Кроме того, подготовлены снегосплавные пункты.

Службы города следят за состоянием участков дорог, представляющих наибольшую опасность. К ним относятся мосты, эстакады и низины, крутые спуски и подъемы.



Ранее сообщалось, что предстоящая неделя принесет в столицу снегопады и потепление.