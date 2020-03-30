Ночь на 1 апреля в Москве станет самой холодной на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночь с 31 марта на 1 апреля станет наиболее холодной на неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"В столичном регионе после аномально теплой погоды резко похолодало. Усилившийся ветер добавил ощущениям дискомфорта – из-за него кажется, что еще холоднее. Ночь на среду станет самой холодной", – заявили синоптики.

Кроме того, в Гидрометцентре охарактеризовали среднюю суточную температуру в городе как пониженную относительно нормы. Сообщается, что она опустится на 2-3 градуса ниже нормальных значений.

Помимо похолодания, синоптики прогнозируют выпадение большого количества осадков. К 1 апреля ожидается от 7 до 13 сантиметров снежного покрова, причем снегопад начнется уже в понедельник, 30 апреля.

