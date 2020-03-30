МЧС продлило предупреждение о снеге и сильном ветре до вечера 31 марта

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Предупреждение о снеге и сильных порывах ветра в столице продлили до вечера 31 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 21:00 30 марта до 18:00 31 марта в Москве ожидаются снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12–17 метров в секунду, гололедица", – объявили в пресс-службе ведомства.

В МЧС попросили граждан обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, на фоне гололедицы следует снизить скорость езды и соблюдать дистанцию.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

В Гидрометцентре России предупредили, что ночь с 31 марта на 1 апреля станет самой холодной на неделе. В целом значение температуры воздуха будет примерно на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

