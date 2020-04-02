Синоптики рассказали о погоде в Москве в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура в Москве в апреле превысит норму на один градус, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Росгидромет.

Чаще всего в дневное время суток столбики термометра будут останавливаться на отметке 10 градусов. Ночью же температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от минус одного до плюс пяти градусов.

Кроме того, синоптики отмечают, что в апреле возможны и периоды серьезного похолодания: в ночное время температура в Москве может опускаться до минус девяти градусов.

2 апреля, согласно данным портала "Метеоновости", в Москве будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в столице составит от плюс четырех до плюс шести градусов. Ожидается появление западного ветра с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова подчеркнула, что в столице в начале апреля столбики термометра поднимутся. К выходным дням, по мнению специалиста, воздух прогреется до восьми градусов тепла.

Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Среднесуточные показатели температуры на 5,9 градуса превысили месячную норму.