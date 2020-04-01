Жителям столицы рассказали о погоде в начале апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, какая будет погода в городе в начале апреля, передает RT.

В скором времени, по ее словам, в Москве наступит потепление. "В конце недели атмосферное давление начнет постепенно понижаться, будет сказываться влияние атлантического циклона", – делится Позднякова. Она отметила, что столбики термометров горожан начнут показывать плюсовые значения.

К выходным, как уточнила специалист Метеобюро, воздух прогреется в Москве до 8 градусов. Кроме того, в первую неделю апреля не прогнозируется существенных осадков.

Ранее желтый уровень опасности объявили в Москве из-за порывистого ветра.

Кроме того, недавно в столичный регион пришло похолодание.