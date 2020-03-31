ЦОДД просит водителей не выезжать на дороги на летней резине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали воздержаться от поездок на летней резине из-за гололедицы, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Также отмечается, что водителям следует быть осторожными и внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений.

При неблагоприятных погодных условиях и в условиях плохой видимости увеличивается вероятность попасть в мелкое ДТП.

В ЦОДД подчеркнули, что скорость автомобилей на столичных дорогах значительно снижена. Коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока.

Ранее автомобилистам посоветовали не парковать машины возле деревьев 31 марта из-за метели.

Ранее москвичей предупредили о снеге, гололедице, усилении ветра до 17 метров в секунду и метели. Погодные условия будут сохраняться до вечера 31 марта.

Также синоптики отмечали, что ночь с 31 марта на 1 апреля станет наиболее холодной за всю неделю. Показатели термометров опустятся на 2–3 градуса ниже обычных для этих дат показателей. Кроме того, специалисты рассказали, что к 1 апреля в Москве может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега.