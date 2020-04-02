Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в четверг, 2 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Известно, что столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Местами может пройти небольшой дождь, предупреждают специалисты.

"Максимальная температура в столице составит 4–6 градусов тепла, по области – до плюс 6 градусов", – сообщается на сайте.

Отмечается, что будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в отдельных районах сила ветра может достигнуть 14 метров в секунду.

"Атмосферное давление существенно не изменится – 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 процентов", – уточняют синоптики.

Специалисты добавляют, что метеозависимые люди сегодня могут чувствовать недомогание. Особенно это касается тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов – гипертоников, людей, перенесших сосудистые катастрофы и страдающих вегето-сосудистой дистонией. У некоторых могут проявиться хронические заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле. В Гидрометцентре прогнозировали теплый месяц без сильных аномалий.