Грустный бульдог по кличке Биг Поппа стал символом самоизоляции

Грустный бульдог по кличке Биг Поппа стал символом изоляции во время пандемии коронавируса, передает телеканал Москва 24.

Фотография бульдога появилась на просторах интернета и сразу же растрогала сотни тысяч пользователей социальных сетей.

Хозяйка собаки – художница по костюмам из Атланты – рассказала, что ее бульдог тяжело переносит одиночество и постоянно смотрит в сторону улицы, где раньше играл с соседскими детьми.

Эта история взволновала каждого из ее подписчиков, в том числе звезду "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Они потребовали все мировое сообщество оставаться дома ради Биг Поппы.

Ранее сообщалось, что домашних животных станут тестировать на коронавирус. В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не может передаться от собаки или кошки хозяину, но вот наоборот, по словам специалистов, вполне вероятно.

Американские врачи уточняют, что питомцы не воспринимают инфекцию. Однако если вирус к ним прицепился во время прогулки, то хозяин заразиться может, считают исследователи.

