В России начнут проводить анализы на COVID-19 для домашних животных

В России собираются проводить анализы на коронавирус для домашних животных

Домашних животных станут тестировать на коронавирус. Об этом заявили в Россельхознадзоре.

Планируется, что в РФ выпустят около 10 тысяч тест-систем для питомцев, методика уже разработана. Со временем подобное тестирование станет доступно во всех регионах страны.

В настоящий момент нет однозначной информации, может ли животное быть переносчиком COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус не может передаться от собаки или кошки хозяину, но вот наоборот, по словам специалистов, – вполне вероятно.

Американские врачи уточняют, что питомцы не воспринимают инфекцию. Однако если вирус к ним прицепился во время прогулки, то хозяин заразиться может, считают исследователи.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 52 763 случая заражения.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место по числу проводимых тестов на COVID-19.