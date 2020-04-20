Собаку с трогательным письмом нашли в Малайзии

13:36
Фото: Lionel Vytialingam
Житель города Ипох в Малайзии нашел на улице бездомную собаку, при которой было трогательное письмо, сообщает "Экспресс газета".
Мужчина по имени Лионель Виталингем обнаружил пса, мокнущего под дождем возле супермаркета. Лионель решил подкормить животное и заметил записку, прикрепленную к собачьему ошейнику.
"Гав! Привет! Меня зовут Сигги, и я самая любящая и внимательная собачка, которую вы когда-либо видели. Моему хозяину очень жаль, что он оставил меня здесь с тобой, но он просто больше не может заботиться обо мне. Мне тоже очень жаль. Пожалуйста, возьми меня к себе домой. Пожалуйста, позволь мне стать членом твоей семьи. Пожалуйста, полюби меня", – говорилось в письме.
Там также уточнялась порода и возраст пса. Речь шла о пятилетнем голдендудле.
Мужчина не смог оставить собаку и привел его домой. Почему питомец остался на улице, неизвестно. Не исключается, что его прежний владелец заболел либо испугался заразиться коронавирусом.
По данным СМИ, после фейков о том, что собаки якобы разносят COVID-19, многие владельцы в разных странах начали отказываться от своих животных.
Ранее столичные ветеринары ответили на вопросы по уходу за питомцами в условиях пандемии.
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