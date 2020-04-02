Коты Artplay и "Аптекарского огорода" запустили онлайн-флешмоб

Фото: hortus.ru

Центр дизайна Artplay и Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" запустили совместный флешмоб "Весенний кот" в социальных сетях.

Его символами стали коты, представляющие организации. Для участия в флешмобе необходимо подписаться на аккаунты сада и центра дизайна в социальной сети Instagram. Затем желающие должны будут опубликовать фото кота или кошки вместе с хозяевами. Главным атрибутом публикации должны стать символы весны, окружающие людей и их питомцев.

Авторов лучшей фотографии поместят на арт-композицию, которая будет находиться на территории Artplay. Еще пятерых наиболее креативных пользователей наградят парным приглашением на Весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде".

Кроме того, организаторы флешмоба вводят отдельные номинации для любых домашних животных. Итоги акции подведут 15 апреля.

Ранее ученые устроили эксперимент и выяснили, что кошки являются наиболее уязвимыми животными к заражению коронавирусом.