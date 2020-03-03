Кота приняли на работу в Тверской области

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В одной из сельских библиотек в Тверской области на работу официально приняли кота, сообщает "Газета.ру".

Животное более полугода приходило в библиотеку, что сотрудники учреждения оценили как прохождение испытательного срока. Коту Степану завели трудовую книжку и трудоустроили на должность "SMM-мяунджера".

В настоящий момент питомец принимает участие в мероприятиях библиотеки. Кроме того, он занимается своими прямыми обязанностями, продвигая учреждение в социальных сетях.

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