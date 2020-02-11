Онищенко прокомментировал факт обнаружения в Москве квартиры со 130 кошками

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Нахождение в жилом помещении со 130 кошками, которых обнаружили в обычной московской квартире, несет риски для здоровья граждан. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Пребывание такого большого количества животных в обычной квартире многоэтажного дома делает невыносимой жизнь тех, кто живет в этом подъезде. Это и запахи, и антисанитария. И, конечно, это опасно для здоровья", – подчеркнул Онищенко.

Также депутат отметил, что зачастую хозяева квартир, у которых живет огромное количество домашних питомцев, – это "люди, имеющие отношение к медицине как пациенты".



Геннадий Онищенко депутат Госдумы Таких квартир у нас, к сожалению, много.

Ранее в трехкомнатной московской квартире обнаружили целый кошкин дом. На ее территории тесно сожительствуют 130 кошек. Причем почти все они рыжие, так как являются друг другу родственниками. По сообщениям СМИ, москвичка подобрала беременную кошку четыре года назад, и за это время животные успели расплодиться.

Как пишет "МК", две из трех комнат этой квартиры принадлежат другим собственникам. Они долго не посещали эту жилплощадь и пришли на осмотр, только когда решили продать свои доли. Зайдя в квартиру, они обнаружили в помещении более сотни домашних животных.

О кошкином доме узнали и волонтеры, которым удалось убедить женщину передать истощенных животных в приют. На данный момент часть кошек уже забрали к себе новые хозяева, а часть – отвезли в приюты. В квартире еще остается 80 особей.

По мнению профессора РУДН, депутата Мосгордумы VI созыва Зои Зотовой, к подобным ситуациям приводит безответственность хозяев. Бессистемное размножение животных доводит до того, что люди начинают прикармливать их возле дома или даже выбрасывают новорожденных котят и щенят в пакете на мусорку.





Зоя Зотова профессор РУДН Владельцы должны почувствовать свою ответственность, тогда такой бесконтрольности не будет. Думаю, должны быть регистрация и стерилизация животных.

Законом об ответственном обращении с животными не установлено ограничение на количество особей, содержащихся в домашних условиях. Но сказано, что оно "определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов" (N ФЗ-498, ст.13).

"Если такие меры будут применяться, мы не будем наблюдать подобные ситуации", – заключила Зотова. И добавила, что на такие случаи также должны обращать внимание соседи и вовремя принимать меры. Первыми шагами может стать привлечение участкового, Роспотребнадзора и ветеринарной службы.