Как спасают более 60 котов из квартиры московского пенсионера

Более 60 котов были обнаружены зоозащитниками в квартире на юге Москвы. Их приютил у себя московский пенсионер. По мнению зоозащитников, у животных есть проблемы со здоровьем: они неухоженные и голодные. Рассказываем, что теперь будет с котами из квартиры пенсионера, а также что делать, если ваш сосед завел у себя целую стаю животных.

Фото: facebook.com/Nastya Maybe

Кошкин дом

Зоозащитники выяснили, что на юге Москвы 71-летний мужчина делит кров с внушительным количеством питомцев: он приютил более 60 котов. Что интересно, в той же квартире с ним проживает еще и его 93-летняя мама. Информация о стае животных, занявших жилище, стала известна общественности по воле случая. В дело вмешалась неравнодушная соседка пенсионеров: она взялась помочь им и решила стерилизовать 20 котов. В клинике, куда женщина принесла питомцев, удивились их количеству и обратились за помощью к зоозащитникам. Те, посетив квартиру, заявили, что, по их мнению, с животными "ситуация критическая".

"Необходимо, во-первых, вывезти их хотя бы частями, взять анализы на всевозможные вирусы, стерилизовать. А во-вторых, их нужно накормить", – написала на своей страничке в Facebook зоозащитница Анастасия.

По словам зоозащитников, пенсионер осознает, в каком бедственном положении находятся его питомцы. Поэтому он не возражал, когда те предложили свою помощь. Однако мужчина так и не смог объяснить, откуда у него взялось столько котов. Пенсионер уверяет, что раньше у него было всего пять животных. Зоозащитникам он сообщил, что именно с ними расстаться не готов.

На фото и видео из квартиры пенсионера, опубликованных зоозащитниками, действительно видно, как десятки котов ютятся в скромном жилище. Анастасия пояснила, что у животных проблемы со здоровьем: уши черные, возможно, в клещах, в крови и язвах. У кого-то нет глаза, у кого-то – бельмо. А у некоторых котов странные образования на языке.





Анастасия зоозащитница Они страшно голодные, большая часть – слабенькие скелетики, недоедают. Из-за этого страшно лезет шерсть. У многих психологические проблемы из-за жизни в такой стае – забиваются в углы и живут там. Правда, есть и очень контактные, ласковые и мурлычащие коты. Жизнь в такой антисанитарии грозит им страшными последствиями.

Она объявила о сборе средств на закупку корма для котов, их лечение и передержку. В скором времени Анастасия и другие зоозащитники надеются выходить животных и найти им любящих хозяев.

Собаки из Егорьевска

Однако не всегда люди, давшие кров десяткам животных в своих квартирах, готовы к диалогу. Причем от таких условий содержания, как правило, страдают не только животные, но и соседи по подъезду.

видео предоставлено зоозащитниками



Екатерина Иванова зоозащитница Мы обращались с жалобами куда только можно – никакой реакции. В полиции говорят, если нет в квартире человеческого трупа – вскрывать не будут. Вонь стоит невозможная, а ведь это новостройка. Собаки воют круглосуточно.

Так, в Егорьевске из-за женщины, запершей в квартире десятки собак, жители новостройки стали жаловаться на запах и круглосуточный, по их словам, оглушительный лай. Москва 24 уже писала про хозяйку собак, Лидию Терехову. Женщина ранее долгое время содержала десятки животных на морозе в расселенном аварийном доме без стекол в окнах и отопления. Осознав, что зоозащитникам вот-вот удастся забрать у нее собак, она перевезла их и заперла в своей квартире в новостройке, которую получила взамен ветхого жилья.

По ее словам, Терехова приходит к собакам раз в несколько дней, кормит плохо. В марте она изредка выпускала их на улицу, оголодавшие животные ели снег.

Соседи вешают на лестничной клетке записки, в которых призывают Терехову исправить ситуацию. Но женщина их срывает, говорить с кем-либо отказывается.

"Сама Терехова тоже пишет на всех какие-то безумные заявления в полицию. Тем временем собаки больны и истощены. Боимся, что скоро погибнут. Не знаем, куда еще обращаться", – поделилась зоозащитница Александра.

Что делать, если сосед завел у себя стаю животных?

Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова рассказала порталу Москва 24, куда обращаться, чтобы привлечь проблемного соседа-заводчика к ответственности.

"Этот вопрос чрезвычайно актуальный. Ко мне с ним часто обращаются. Сегодня есть закон об ответственном обращении с животными. В нем прописана, возможно, не совсем конкретная норма, что предельное количество домашних животных определяется из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным, санитарным и эпидемиологическим нормам и правилам", – говорит депутат.



Фото: facebook.com/Nastya Maybe



Зоя Зотова депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике Это безобразие, когда много животных, которым не обеспечивают условия содержания. Здесь необходимо действовать. Надо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы его сотрудники проверили санитарное состояние. А также связаться с комитетом ветеринарии, потому что здесь есть явные нарушения.

По ее словам, по действующему законодательству можно наказать нерадивых владельцев. Как правило, комитет ветеринарии приезжает на место с полицией или с прокуратурой. Проблемного владельца могут оштрафовать. Если выяснится, что заводчик негуманно относится к своим питомцам и к людям, которые проживают рядом, то можно передать дело в суд. А он, в свою очередь, может постановить изъять животных.

"А до 1 июля этого года будет разработан нормативно-правовой акт об организации государственного надзора в сфере обращения с животными. Тогда можно будет приглашать новую службу, потому что у них будут полномочия устраивать проверки, устанавливать нарушения, выписывать требования и исправлять ситуацию, составлять протоколы об административных правонарушениях. Они также смогут изымать у граждан животных. Эта норма будет действовать уже с 2020 года", – подчеркнула Зотова.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил Москве 24, что полицейские имеют право вскрыть квартиру, в которой содержатся многочисленные животные. Причем как пустую квартиру, так и с хозяевами, которые не желают идти на контакт. Но у участкового должен быть зарегистрирован материал по жалобам соседей. Только при его наличии представители правоохранительных органов имеют право вскрыть квартиру в присутствии сотрудников управляющей компании или санэпидемнадзора.

