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Москва 24

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Общество

10 апреля, 19:58

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Как спасают более 60 котов из квартиры московского пенсионера

"Вонь стоит невозможная!" Что делать, если сосед завел у себя стаю животных
общество

Более 60 котов были обнаружены зоозащитниками в квартире на юге Москвы. Их приютил у себя московский пенсионер. По мнению зоозащитников, у животных есть проблемы со здоровьем: они неухоженные и голодные. Рассказываем, что теперь будет с котами из квартиры пенсионера, а также что делать, если ваш сосед завел у себя целую стаю животных.

Фото: facebook.com/Nastya Maybe

Кошкин дом

Зоозащитники выяснили, что на юге Москвы 71-летний мужчина делит кров с внушительным количеством питомцев: он приютил более 60 котов. Что интересно, в той же квартире с ним проживает еще и его 93-летняя мама. Информация о стае животных, занявших жилище, стала известна общественности по воле случая. В дело вмешалась неравнодушная соседка пенсионеров: она взялась помочь им и решила стерилизовать 20 котов. В клинике, куда женщина принесла питомцев, удивились их количеству и обратились за помощью к зоозащитникам. Те, посетив квартиру, заявили, что, по их мнению, с животными "ситуация критическая".

"Необходимо, во-первых, вывезти их хотя бы частями, взять анализы на всевозможные вирусы, стерилизовать. А во-вторых, их нужно накормить", – написала на своей страничке в Facebook зоозащитница Анастасия.

По словам зоозащитников, пенсионер осознает, в каком бедственном положении находятся его питомцы. Поэтому он не возражал, когда те предложили свою помощь. Однако мужчина так и не смог объяснить, откуда у него взялось столько котов. Пенсионер уверяет, что раньше у него было всего пять животных. Зоозащитникам он сообщил, что именно с ними расстаться не готов.

На фото и видео из квартиры пенсионера, опубликованных зоозащитниками, действительно видно, как десятки котов ютятся в скромном жилище. Анастасия пояснила, что у животных проблемы со здоровьем: уши черные, возможно, в клещах, в крови и язвах. У кого-то нет глаза, у кого-то – бельмо. А у некоторых котов странные образования на языке.

Они страшно голодные, большая часть – слабенькие скелетики, недоедают. Из-за этого страшно лезет шерсть. У многих психологические проблемы из-за жизни в такой стае – забиваются в углы и живут там. Правда, есть и очень контактные, ласковые и мурлычащие коты. Жизнь в такой антисанитарии грозит им страшными последствиями.
Анастасия
зоозащитница

Она объявила о сборе средств на закупку корма для котов, их лечение и передержку. В скором времени Анастасия и другие зоозащитники надеются выходить животных и найти им любящих хозяев.

Собаки из Егорьевска

Однако не всегда люди, давшие кров десяткам животных в своих квартирах, готовы к диалогу. Причем от таких условий содержания, как правило, страдают не только животные, но и соседи по подъезду.

видео предоставлено зоозащитниками

Так, в Егорьевске из-за женщины, запершей в квартире десятки собак, жители новостройки стали жаловаться на запах и круглосуточный, по их словам, оглушительный лай. Москва 24 уже писала про хозяйку собак, Лидию Терехову. Женщина ранее долгое время содержала десятки животных на морозе в расселенном аварийном доме без стекол в окнах и отопления. Осознав, что зоозащитникам вот-вот удастся забрать у нее собак, она перевезла их и заперла в своей квартире в новостройке, которую получила взамен ветхого жилья.

Мы обращались с жалобами куда только можно – никакой реакции. В полиции говорят, если нет в квартире человеческого трупа – вскрывать не будут. Вонь стоит невозможная, а ведь это новостройка. Собаки воют круглосуточно.
Екатерина Иванова
зоозащитница

По ее словам, Терехова приходит к собакам раз в несколько дней, кормит плохо. В марте она изредка выпускала их на улицу, оголодавшие животные ели снег.

Соседи вешают на лестничной клетке записки, в которых призывают Терехову исправить ситуацию. Но женщина их срывает, говорить с кем-либо отказывается.

"Сама Терехова тоже пишет на всех какие-то безумные заявления в полицию. Тем временем собаки больны и истощены. Боимся, что скоро погибнут. Не знаем, куда еще обращаться", – поделилась зоозащитница Александра.

Что делать, если сосед завел у себя стаю животных?

Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова рассказала порталу Москва 24, куда обращаться, чтобы привлечь проблемного соседа-заводчика к ответственности.

"Этот вопрос чрезвычайно актуальный. Ко мне с ним часто обращаются. Сегодня есть закон об ответственном обращении с животными. В нем прописана, возможно, не совсем конкретная норма, что предельное количество домашних животных определяется из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным, санитарным и эпидемиологическим нормам и правилам", – говорит депутат.

Фото: facebook.com/Nastya Maybe

Это безобразие, когда много животных, которым не обеспечивают условия содержания. Здесь необходимо действовать. Надо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы его сотрудники проверили санитарное состояние. А также связаться с комитетом ветеринарии, потому что здесь есть явные нарушения.
Зоя Зотова
депутат Московской городской думы, председатель комиссии по экологической политике

По ее словам, по действующему законодательству можно наказать нерадивых владельцев. Как правило, комитет ветеринарии приезжает на место с полицией или с прокуратурой. Проблемного владельца могут оштрафовать. Если выяснится, что заводчик негуманно относится к своим питомцам и к людям, которые проживают рядом, то можно передать дело в суд. А он, в свою очередь, может постановить изъять животных.

"А до 1 июля этого года будет разработан нормативно-правовой акт об организации государственного надзора в сфере обращения с животными. Тогда можно будет приглашать новую службу, потому что у них будут полномочия устраивать проверки, устанавливать нарушения, выписывать требования и исправлять ситуацию, составлять протоколы об административных правонарушениях. Они также смогут изымать у граждан животных. Эта норма будет действовать уже с 2020 года", – подчеркнула Зотова.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил Москве 24, что полицейские имеют право вскрыть квартиру, в которой содержатся многочисленные животные. Причем как пустую квартиру, так и с хозяевами, которые не желают идти на контакт. Но у участкового должен быть зарегистрирован материал по жалобам соседей. Только при его наличии представители правоохранительных органов имеют право вскрыть квартиру в присутствии сотрудников управляющей компании или санэпидемнадзора.

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