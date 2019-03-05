Жители Егорьевска пытаются отнять замерзающих собак у владелицы

В подмосковном Егорьевске развернулась настоящая война между зоозащитниками и местной жительницей Лидией Тереховой. Причина – около 20 собак, которые, по мнению общественности, живут в невыносимых условиях на грани жизни и смерти. В интернете появилась петиция с требованием остановить "живодерку", а также отправить в приют всех животных. В свою очередь, Терехова отвергает все обвинения и категорически отказывается отдавать кому-либо питомцев. Узнайте, кто прав в противостоянии, привлекшем внимание полиции.

Предоставлено зоозащитниками и местными жителями Егорьевска

"Собаки истощены"

"Терехова незаконно удерживает около 20 собак в нежилом помещении. В доме нет газа, света, воды. Она морит их голодом. Животные живут в собственных фекалиях. Собаки больные, истощенные и диковатые", – возмущаются зоозащитники.

Авторы петиции также написали, что на все просьбы передать собак приюту, чтобы затем им нашли нормальный дом, Терехова отвечает отказом. Некоторые очевидцы даже сообщают, что женщина кормит собак кошками, а когда выпускает питомцев на улицу, тогда все прохожие разбегаются в страхе, так как "ведут они себя слишком активно, стараясь выпросить хоть немного еды".

Зоозащитники также сняли видео, на котором девушка Екатерина Иванова (имя изменено) умоляет Терехову отдать одну из собак, предлагает женщине "любые деньги", но тщетно. "Я уже несколько дней и ночей не сплю. Переживаю за собак. Я на коленях просила ее отдать мне собаку – помесь пуделя. Предлагала ей деньги. Но она схватила питомца, никому его не отдала", – сказала Екатерина порталу Москва 24.





Екатерина Иванова зоозащитница Просто закинула обратно в подъезд.

По ее словам, незадолго до этого местные жители вызвали отловщика, который вывез девять собак. Животные несколько дней пробыли на передержке. Две собаки оказались больными. Отловщик за свои деньги сделал животным анализы, начал их лечить. Сначала Терехова согласилась отдать питомцев, но вскоре потребовала их вернуть. "Она пошла по всем инстанциям, и нас вынудили вернуть ей собак. Сотрудник полиции проследил, чтобы всех питомцев ей передали", – вспоминает Катя.

Предоставлено зоозащитниками и местными жителями Егорьевска

При этом жители окрестных домов жалуются, что собаки лают круглосуточно, дерут друг друга. Неравнодушные люди сбивают замки на подъезде, чтобы выпустить и покормить животных. Иванова также предоставила порталу Москва 24 одно из таких видео. Но на кадрах животные, оказавшись на улице, словно дикие, набросились на людей. В итоге еду просто рассыпали вокруг дома. Местным жителям надоел постоянный лай. Зоозащитники опасаются, что они устроят самосуд, отравят собак.

"Но собаки ведь не виноваты, они просто стали заложниками ситуации. Отловщик написал в полицию заявление на Терехову о жестоком обращении с животными", – подытожила Екатерина. Как рассказала порталу Москва 24 еще одна женщина, Терехова кормит питомцев дешевыми паштетами, а порой выносит из дома мешки, в которых могут лежать мертвые собаки.

Дом – помойка

Неравнодушные граждане предоставили порталу Москва 24 фото дома, в котором живут собаки Тереховой. Старое двухэтажное здание было признано аварийным несколько лет назад, всех жильцов, кроме Лидии, расселили. Терехова пока упорно отказывается переезжать. Сейчас где-то нет стекол, окна заколочены, на двери подъезда – замок. Зоозащитники также сделали через окно фото квартиры Тереховой. "Кругом беспорядок, мебель поломана", – уверены они.





зоозащитники Это не дом, а помойка.

Вместе с тем, защитники собак проследили за женщиной и выяснили, что сама она живет в другом месте, в отапливаемой квартире, но животных с собой не забирает. "Забрала бы их с собой в квартиру, в которой сейчас живет. А так – больные собаки живут в промерзшем доме. В комнатах даже нет окон, один пес не умеет ходить, поэтому вынужден лежать в собственных испражнениях. Неужели можно любить собак и держать их в таких условиях?" – возмущается в беседе с порталом Москва 24 еще одна неравнодушная женщина Елена.

Предоставлено зоозащитниками и местными жителями Егорьевска

По ее словам, необходимо остановить издевательство над животными. Елена также заявила, что у Тереховой нет паспорта на собак. "Мне жаль и саму женщину, что она оказалась в такой ситуации. Что нет денег, из квартиры выселяют. Но ведь собаки не виноваты в этом. Она не может обеспечить им необходимый уход и лечение. Прививает псов только от бешенства, но у них и другие заболевания есть", – заметила Елена.

Женщина добавила, что когда удалось на время вывезти девять собак, она сама мыла некоторых из них. Все псы были в колтунах, с запекшимся на шерсти пометом. Пришлось долго размачивать шерсть, прежде удалось все отмыть. "Домашними такие собаки не бывают. Неужели нельзя было хотя бы расчесывать псов, чтобы не было столько колтунов и опрелостей", – подчеркнула она.

Зоозащитники расклеили по округе листовки с надписью "остановите живодерку Терехову". В полицию поступают новые заявления, в которых местные жители просят спасти несчастных животных и привлечь их хозяйку к ответственности за жестокое обращение.

"Клевета и самоуправство?"

Порталу Москва 24 также удалось связаться с самой Лидией Тереховой. У женщины совсем иной взгляд на ситуацию. По ее словам, вот уже 10 лет она дает кров бездомным, никому не нужным собакам. Одних подбирает сама, других приносят знакомые. Причем почти все собаки больны, кого-то удается выходить, кого-то нет. Лидия отмечает, что каждый год прививает всех своих питомцев. По словам женщины, она также стерилизовала всех самок.

При этом Лидия знает, что несколько зоозащитников подали против нее заявления, которые сейчас находятся на рассмотрении у полиции. "Меня пока не вызывали. Знаю, что и петиция в интернете появилась, но ее подписывают сотни людей, которые меня даже не знают. Думают, что написанное – правда. А ведь первой моей собаке скоро исполнится 10 лет. Еще двум – восемь и семь. Как-то мы до этого годами жили, все хорошо было, без всяких волонтеров", – сетует она.

Предоставлено зоозащитниками и местными жителями Егорьевска

"Сейчас выселение в подвешенном состоянии. Я согласна переехать в новое жилье. Мне предоставили квартиру, я хочу в нее переехать, но при одном условии. Сейчас паспорт на жилплощадь не соответствует реальной планировке. Согласно паспорту, стены в одном месте, а на деле – в другом. Меня же ведь и оштрафовать могут за незаконную перепланировку. Пойди потом докажи, что ты не при чем", – жалуется женщина. Она надеется, что в ближайшее время документ переделают, и она сможет, наконец, перебраться в теплую уютную квартиру.

А пока, по слова женщины, ей приходится держать питомцев в ужасных условиях. Старый дом отключили от водоснабжения, газа и электричества. Зимой приходили приставы, чтобы выселить Лидию, но она лежала в больнице. "Всю квартиру разнесли, поломали все. Конечно, сейчас там плохо", – возмущается Терехова.

Она также пожаловалась на самоуправство зоозащитников: взламывают двери, проникают в квартиру. "Взломать, украсть – разве это нормально? Причем выпускают всех собак на улицу, чтобы все сразу кинулись их фотографировать, писать на меня жалобы. Когда я гуляю с собаками, то всегда держу их на поводке. Конечно, они разбегаются, если их просто выпустить!" – сокрушается женщина.

По словам Тереховой, в подъезде никто не убирается. Уже полгода нет ни газа, ни воды. Недавно был пожар, пожарные заливали крышу, все намокло. Теперь повсюду плесень. Все грязное, все на выброс. Женщина рассказала, что ничего не может привести в порядок из-за полного отсутствия коммуникаций. Ничего ни помыть, ни постирать. Сейчас зима, вода ледяная, тепла нет, ничего не сохнет.

"А каких только про меня небылиц не понаписали! Например, про мешки с трупами собак. Можно подумать, обычный мусор в мешках не выносят. Также полное безумие – заявления о том, будто я хожу по помойкам и собираю кошек и голубей на корм собакам. Все это – больная фантазия", – подчеркивает Терехова. Она отметила, что либо кормит собак тем, что приготовит сама, либо покупным кормом.

В интернете появилось видео, на котором Терехова на улице берет на руки собаку и несет в дом. При этом пес истошно кричит. Женщина пояснила, что зоозащитники неоднократно выпускали псов. А в тот раз у нее не было поводка, а эта собака не терпит, когда ее берут на руки. Поэтому и завизжала от недовольства.

Кроме того, Терехова уверена, что у нее обманом забирали собак в приют. Отдавала в приют на время. "У меня денег столько нет, чтобы собакам МРТ делать и другие обследования. Думала, они хоть обследуют, полечат", – пояснила женщина.





Лидия Терехова хозяйка собак Но когда мне сообщили, что я своих питомцев больше никогда не увижу, конечно, я их забрала.

Порталу Москва 24 Лидия пояснила, что не планирует содержать в новой квартире всех собак. Однако, опасаясь, что зоозащитники похитят животных, пока не раскрывает, где разместит питомцев в будущем. "Но, конечно, на улице я их не оставлю", – заверила она.



Видео: YouTube/Добряне-Дворяне

Более того, Терехова не против пристроить собак в хорошие руки. Но ни за что не хочет отдавать питомцев людям, которые ее травят. К тому же они хотят поместить животных в приют, по словам женщины. "Но ведь взрослые больные собаки никому не нужны. Если я их туда отдам – так они и проживут всю жизнь в тесных клетках. Никто их не заберет. Я своих собак люблю, не допущу, чтобы они в таких условиях оказались", – подчеркнула Терехова.

Она рассказала, что все же некоторых питомцев удается пристроить в хорошие руки. Более того, сначала она не возражала против передачи собаки Кате, которая со слезами, на коленях умоляла разрешить забрать животное. "Она меня очень растрогала. Но я все это не хотела на камеру делать. Дала ей свой номер, чтобы потом договориться. А вместо того, чтобы со мной связаться, она написала, что я – живодерка. После таких подлостей за моей спиной, после попыток своровать собак – как можно с этими людьми дело иметь?" – сокрушается Лидия.

Народная сходка

Очередной конфликт между Тереховой и зоозащитниками произошел в минувшее воскресенье. Волонтеры срезали замки, проникли в подъезд и квартиру женщины. Всех собак выпустили на улицу, а трех из них забрали с собой. Зоозащитники заявили, что ни при каких обстоятельствах не вернут питомцев в ледяной захламленный дом.

"Они устроили самосуд, собрали у дома целое вече. Вскрыли квартиру, выпустили всех собак. Это же полный беспредел! Собаки гуляют без поводков. Сейчас еще начнут все кричать, что они кусаются, нападают. Им очень надо, чтобы животные бесконтрольно тут летали, чтобы люди жаловались", – заявляет Лидия.

Вмешательство властей

В распоряжении редакции портала Москва 24 оказалось письмо полиции городского округа Егорьевск от 10 января 2019 года, в котором зоозащитников уведомили, что собаки, замеченные рядом с аварийным домом, "бесхозные". Поэтому сотрудники полиции направили информацию о "бесхозных, бродячих собаках по указанному адресу в администрацию Егорьевска с целью организации их отлова".

В Управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) Московской области о проблеме собак тоже знают. Как пояснили порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства, с 2018 года неоднократно проводились "исполнительные действия по принудительному выселению" Тереховой.

"Их проведению препятствует наличие в доме около 15 собак, захламленность помещения, отсутствие подключения дома к коммуникациям для проведения исполнительных действий в темное время суток, а также агрессия со стороны Тереховой. Дальнейшие действия по выселению предварительно запланированы на март 2019 года", – отметили в службе судебных приставов.

Представители пресс-службы также отметили, что необходимо действовать строго в рамках закона. "Поэтому мы написали письмо в администрацию, в котором обратились с вопросом об отлове животных. Ждем ответ", – добавили в ведомстве.





пресс-служба УФССП Мы хотим все решить в правовом поле.

В самой администрации Егорьевска порталу Москва 24 рассказали, что дом, в котором живет Терехова, расселен несколько лет назад, так как здание признано аварийным. "С Тереховой было много судов. Ей предоставили другое жилье, но она не подписывает договор соцнайма. При этом дом не могут снести, пока женщина в нем находится", – пояснили в администрации.

Сотрудники рассказали, что решают вопрос об отлове собак, но все осложняется тем фактом, что Терехова является их хозяйкой, "поэтому их и не отдает". "Другое дело, если бы псы действительно были безнадзорные – был бы другой разговор", – объяснили в правовом отделе администрации.

"Нужно изымать этих животных"

Предоставлено зоозащитниками и местными жителями Егорьевска

Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова рассказала порталу Москва 24, что есть статья 13 в федеральном законе об ответственном обращении с животными. В ней содержатся требования к содержанию домашних животных.

"Там написано, что предельное количество домашних животных в местах их содержания определяется, исходя из возможностей владельца обеспечивать питомцам условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам. А также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов", – сказала Зотова.





Зоя Зотова депутат Мосгордумы К сожалению, в законе не указывается точное количество животных.

По ее словам, когда речь идет о почти 15 собаках, то "здесь явно будут нарушения". "В таких случаях нужно вызывать ветеринарную службу, Роспотребнадзор, который отвечает за санитарное состояние. Нужно составлять акт и изымать этих животных", – заключила депутат.