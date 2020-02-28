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Общество

16:26

Спасатели в столице сняли с крыши кошку, которая просидела там неделю

животные происшествия город общество

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Столичные спасатели сняли с крыши кошку, которая не могла оттуда слезть самостоятельно неделю, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что спасатели отправились на помощь домашнему животному на специальном автомобиле.

"Как рассказали очевидцы, на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении жалобно мяукает кошка и не может слезть. По прибытии спасатели воспользовались трехколенной лестницей и выручили несчастное животное, передав хозяевам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кошка часто гуляла сама по себе, поэтому поначалу никто не придал значения ее пропаже.

"Оказывается, кошка просидела на крыше около недели. За это время животное сильно одичало и исхудало", – рассказал старший дежурной смены Дмитрий Дмитриев.

Ранее сообщалось, что на востоке столицы кот проткнул лапу арматурой и оказался повисшим на заборе. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь животному. Для спасения животного спасатели установили лестницу, а также зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. Далее с помощью специальных инструментов сотрудники перекусили арматуру. Охранники предприятия, на территории которого случился инцидент, оказывали спасателям всяческое содействие.

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