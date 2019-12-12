Двухголовый котенок появился на свет в Таиланде

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В таиландской провинции Ратчабури у персидской кошки родился котенок с двумя головами, сообщает "Газета.ру".

Как рассказала хозяйка питомца Чабапрай Нилпет, у ее кошки сперва роды шли нормально – на свет появился обычный котенок, однако позже понадобилась помощь ветеринара.

Животному сделали кесарево сечение, на свет появились еще двое котят, один из них оказался двухголовым.

Женщина забрала всех животных домой. Двухглавый питомец оказался кошкой. Хозяйка дала каждой голове имя – левая Тонг ("золото"), а правая – Нгерн ("серебро").

Ранее сообщалось, что щенок золотистого ретривера мятного цвета родился в немецком городе Вермелькирхен. За редкий окрас он получил кличку Мохито.

