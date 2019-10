В Германии родился щенок мятного цвета

Щенок золотистого ретривера мятного цвета родился в немецком городе Вермелькирхен. За редкий окрас он получил кличку Мохито, сообщает Yahoo News.

Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью щенками. Все они оказались здоровы.

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf