В Германии родился щенок мятного цвета

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Щенок золотистого ретривера мятного цвета родился в немецком городе Вермелькирхен. За редкий окрас он получил кличку Мохито, сообщает Yahoo News.
Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью щенками. Все они оказались здоровы.
Ветеринар Кристиан Димитриадис из Дюссельдорфа связал такой цвет шерсти с пигментом биливердином, который высвободился при растворении плаценты до рождения щенка. Специалист отметил, что мятный окрас продержится недолго.
Ранее в соцсетях появились фотографии голубей зеленого цвета. Сообщалось, что птиц необычного окраса заметили на северо-востоке Москвы.
Ветеринары назвали неестественным такой окрас, и заявили, что среди птиц, обитающих в столичном регионе, видов с зеленым оперением нет.