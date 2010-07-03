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Общество

23 октября, 21:11

В Германии родился щенок мятного цвета

общество животные

Фото: twitter.com/yahoophoto

Щенок золотистого ретривера мятного цвета родился в немецком городе Вермелькирхен. За редкий окрас он получил кличку Мохито, сообщает Yahoo News.

Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью щенками. Все они оказались здоровы.


Ветеринар Кристиан Димитриадис из Дюссельдорфа связал такой цвет шерсти с пигментом биливердином, который высвободился при растворении плаценты до рождения щенка. Специалист отметил, что мятный окрас продержится недолго.

Ранее в соцсетях появились фотографии голубей зеленого цвета. Сообщалось, что птиц необычного окраса заметили на северо-востоке Москвы.

Ветеринары назвали неестественным такой окрас, и заявили, что среди птиц, обитающих в столичном регионе, видов с зеленым оперением нет.

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