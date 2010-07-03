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13:11

Московские ветеринары назвали неестественным зеленый окрас голубей

животные

13:11

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Фото: телеграм-канал Mash

Московские ветеринары назвали неестественным зеленый окрас голубей, сообщает Агентство "Москва".

"Среди птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области, видов с зеленым оперением нет. В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется", – заявили в пресс-службе комитета ветеринарии, комментируя появившееся в соцсетях видео с зеленым голубем.

В ведомстве отметили, что у многих птиц бывают возрастные линьки – они меняют окраску в течение жизни. У северных видов бывают сезонные линьки –пестрый летний окрас меняется на зимний белый.

В то же время уточняется, что ни один московский вид не меняет окрас на зеленый.

Ранее в соцсетях появились фотографии голубей зеленого цвета. Сообщалось, что птиц необычного окраса заметили на северо-востоке Москвы.

животные

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