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Москва 24

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Происшествия

00:11

Кот проткнул лапу арматурой и повис на заборе на востоке Москвы

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кот проткнул лапу арматурой и оказался повисшим на востоке столицы. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь животному. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Московские спасатели выехали по заявке: на заборе на высоте около 3 метров кот взывает о помощи, его лапа проткнута арматурой. По приезду спасателей кот сильно кричал и не мог самостоятельно выбраться", – обозначили в пресс-службе.

Известно, что для спасения животного спасатели установили лестницу, а также зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. Далее с помощью специальных инструментов сотрудники перекусили арматуру. Отмечается, что охранники предприятия, на территории которого случился инцидент, оказывали спасателям всяческое содействие.

"Вместе с куском забора мы доставили котика в ближайшую ветклинику "Первомайский ветеринарный центр" на Сиреневом бульваре", – сообщил старший дежурный смены Андрей Макаров.

В пресс-службе подчеркнули, что врач-травматолог Михаил Максимов провел операцию на бесплатной основе, она длилась около часа. Так как спасенный кот был без ошейника, один из волонтеров забрал животное на время восстановления себе.

Ранее спасатели прибыли на помощь женщине, которую запер на балконе двухлетний внук. Пенсионерка, оказавшись заблокированной, сообщила о своей ситуации соседям.

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