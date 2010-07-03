Спасатели освободили женщину, запертую на балконе двухлетним внуком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Спасатели в Подмосковье освободили пожилую женщину, которую случайно запер на балконе ее двухлетний внук. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Женщина ненадолго вышла на балкон, однако в это время ребенок повернул ручку балконной двери и запер ее. Пенсионерка заметила соседей, объяснила им свою ситуацию и попросила позвонить в экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели решили не вскрывать входную дверь. Они установили специальную лестницу и попали на балкон, затем аккуратно открыли дверь, ничего не повредив.