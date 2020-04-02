Ветеринар рассказал, как собаки могут помочь человеку пережить самоизоляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский заявил, что собаки могут помочь человеку морально пережить самоизоляцию, так как с ними неопасно контактировать во время эпидемии коронавируса.

"Во время самоизоляции собака – это спасение. Это единственный член семьи, который сделает все, чтобы человек остался человеком. Так хозяин будет сидеть дома все это время и смотреть в телевизор или в стену. А собака заставляет общаться, заставляет заботиться. С собаками можно спокойно проводить досуг на карантине: играть в мячик, заниматься развивающими упражнениями, дрессировкой", – заявил специалист.

Уражевский добавил, что основной плюс собак в том, что с ними неопасно контактировать с точки зрения заражения коронавирусом. Ведь животное постоянно контактирует только со своим хозяином.

При этом собеседник сайта посоветовал не брать собак в аренду в этот период. "Вы не знаете, что это за собака, как она может себя повести. К тому же вы не знаете, кто ее трогал. Такое животное вполне может переносить вирус на ошейнике", – заявил Уражевский.

В свою очередь, декан ветеринарно-биологического факультета московской академии, ветеринар медицины (МГАВМиБ), профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина рассказала об опасности для животных при сдаче их в аренду. В беседе с Москвой 24 она предупредила о том, что это приведет к стрессу у животного, что в свою очередь может сказаться на его здоровье.

Ранее сообщалось, что в интернете появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих питомцев в аренду для прогулок во время режима самоизоляции, объявленного в Москве. Предприимчивые хозяева животных назначили цену до 1 000 рублей за час и 5 000 рублей залога.

Кроме того, ученые установили, что самыми уязвимыми к COVID-19 животными стали кошки. При этом из всех испытуемых зверей хорьки заражались быстрее всего, однако на состоянии их здоровья вирус никак не сказался.