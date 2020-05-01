Белые лебеди вернулись на пруд МНПЗ после зимовки

Фото: /Сергей Шинов
В пруд Московского нефтеперерабатывающего завода с наступлением тепла вернулась семья белых лебедей. Зимний период птицы пережили в вольере под присмотром сотрудников предприятия.
В 2020 году традиционное мероприятие прошло без обычной публики из-за введенного в Москве режима повышенной готовности, который подразумевает самоизоляцию горожан.
Перед возвращением на открытую воду птиц осмотрели и привили орнитологи. Специалисты отметили, что лебеди чувствуют себя хорошо, в том числе благодаря специально подобранному зимнему рациону питания из свежей зелени, озимой пшеницы и овощей.
Для птиц здесь разместили плоты с домиками. Всего на пруду выросли уже пять поколений птиц. Последнее потомство, с 2018 года, частично было передано в Московский зоопарк.
Помимо лебедей, пруд своим домом считают пресноводные черепахи и некоторые виды рыб. Есть и птицы – утки и чайки.
В пруд МНПЗ в Капотне вернулись лебеди
В Мосприроде ранее отметили, что некоторые животные из-за введенного в Москве режима самоизоляции стали чаще выходить на улицы города в поисках пары. Брачный период сейчас, например, у уток и лис.
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