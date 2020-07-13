Жеребенок лошади Пржевальского родился в зооцентре под Волоколамском

Фото: moscowzoo.ru

Жеребенок лошади Пржевальского родился в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

"Мама оказалась очень заботливой: она сразу начала выкармливать детеныша и оберегать его от всего вокруг. До сих пор она ходит вокруг жеребенка и старается никого к нему не подпускать", – рассказали в пресс-службе.

Жеребенок появился на свет 23 июня. Ему постарались создать максимально естественные условия. Теперь в Центре воспроизводства живет четыре лошади Пржевальского.

Этот вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы как исчезнувший в природе. Он сохранился только в зоопарках и питомниках. Сейчас ведется реинтродукция вида.

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