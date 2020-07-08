Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке, сообщает РИА Новости.

На свет они появились 16 июня, как подчеркнули в зоосаде, все прошло хорошо – мать тщательно вылизала малышей и начала их выкармливать.

Посмотреть на них можно в Доме птиц, где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.

Детеныши карликовой мары появляются на свет развитыми – с открытыми глазами и покрытые шерстью. Они сразу могут ходить, а через несколько часов бегать.

Родители детенышей шесть лет назад приехали в Московский зоопарк из Праги. С тех пор они живут вместе в закрытом от посетителей помещении, потому что для размножения им нужны тишина и покой.

Пара Московского зоопарка размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу, в этом году прибавилось еще два.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панды Жуи и Диндин набрали по 20 килограммов массы за год. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80.

Прошлым летом Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию жизни больших панд. Мишек на временное содержание российской столице передал Китай.

Панды Диндин и Жуи живут в разных вольерах. Их встреча может произойти только через два года.

Московский зоопарк открылся для посетителей с 16 июня. Пускают на территорию только на основе электронных билетов, приобрести которые необходимо заранее на официальном сайте парка.

