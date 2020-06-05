Панды Жуи и Диндин в столичном зоопарке набрали за год по 20 килограммов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Панды Жуи и Диндин, которые живут в Московском зоопарке, набрали по 20 килограммов массы за год. Об этом рассказали представители столичного зоосада в Facebook.

"За год было сделано много. Например, панды набрали массу, увеличившись примерно на 20 килограммов. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80", – сообщили в пресс-службе зоопарка. Отмечается, что панды доставлены из Китая в Россию 29 апреля 2019 года. Потом они находились на карантине, и уже 5 июня прошлого года состоялось торжественное открытие павильона "Фауна Китая", где проживают бамбуковые медведи.

Отмечается, что звери довольно быстро адаптировались к климату в РФ. Они спокойно переносят температуру до минус 20 градусов. "Диндин и Жуи с нами до 2034 года, и мы постараемся сделать все, чтобы их пребывание в России было комфортным и интересным", – подчеркнули в зоопарке Москвы.

Так, прошлым летом Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию жизни больших панд. Мишек на временное содержание российской столице передал Китай.

Панды Диндин и Жуи живут в разных вольерах. Их встреча может произойти только через два года.