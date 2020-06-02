Московский зоопарк продлил режим закрытия до особых распоряжений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей до особых распоряжений, сообщается на сайте зоосада.

"Началось лето, но все еще важно сохранять бдительность, заботиться о своем здоровье и близких", – говорится в сообщении.

Пока зоопарк закрыт для посещений, понаблюдать за жизнью обитателей зоосада можно в режиме онлайн. Доступны трансляции лекций, кормлений, тренингов и видеозарисовок с животными.

"Мы очень скучаем по вам и ждем в гости при первой возможности. А пока будем продолжать радовать новыми рассказами и экскурсиями", – добавили в зоопарке.

3 июня в Московском зоопарке запланирована лекция о лошадях, ослах и мулах. Все желающие смогут узнать, как на наскальных рисунках выглядели древние предки современных лошадей, а также каким подвидам этих животных удалось пережить суровый климат ледникового периода и регулярную охоту на них со стороны людей.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка. Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.

