Московский зоопарк расскажет, как одомашнивали животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский зоопарк подготовил онлайн-лекции, посвященные истории одомашнивания разных видов животных, которые будут проходить один раз в неделю с 3 июня по 26 августа на страницах зоопарка в социальных сетях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На лекциях расскажут историю приручения каждого из домашних животных, а также об особенностях взаимодействия с ними человека", – приводится в материале сообщение пресс-службы Московского зоопарка.
Как уточняется, знакомить зрителей с историей одомашнивания животных будет сотрудник Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН, лектор столичного зоопарка Анна Гуторова.
3 июня запланирована лекция о лошадях, ослах и мулах. Все желающие смогут узнать, как на наскальных рисунках выглядели древние предки современных лошадей, а также каким подвидам этих животных удалось пережить суровый климат ледникового периода и регулярную охоту на них со стороны людей.
О приручении диких туров в неолите расскажут 10 июня. Лектор поведает пользователям Сети, в каких древних государствах дикие быки вымирали из-за охоты и вырубки лесов, а где они жили как парковые животные в королевских угодьях.
17 июня запланирован рассказ об одомашнивании оленей. Первое упоминание об оленях, живущих с людьми, в России относится к первой половине XIX века.
24 июня рассказ будет посвящен верблюдам и их способности перевозить людей даже в самых засушливых условиях.
Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Понаблюдать за жизнью обитателей зоосада можно в режиме онлайн. Прямые трансляции проводят из вольеров панд, орангутанов, саймири и других животных.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка. Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.
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