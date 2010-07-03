Панды Диндин и Жуи встретятся друг с другом через два-три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Панды Диндин и Жуи, поселившиеся в Московском зоопарке, живут в разных вольерах. Их встреча произойдет только через два-три года, сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.
"Большие панды – одиночки. В природе у каждой своя территория. Поэтому важны отдельные вольеры, разделенные общей стеной. Между ними должны быть "ворота любви" – двери, через которые панды могут ходить на свидания, – говорится в сообщении.
Впервые панды встретились в Китае на территории питомника Чэнду.
Самки панд готовы к оплодотворению только один-два дня в год. Для знакомства панд часто меняют вольерами, чтобы была возможность освоиться на территории партнера.
Затем постепенно открывают ворота, затянув их сеткой. Это позволяет соседям видеть и немного касаться друг друга. Важно соединить партнеров на пике брачного интереса.
Ранее сообщалось, что с 1 июля Московский зоопарк запустит прямую видеотрансляцию из вольеров панд. Восемь камер будут круглосуточно транслировать сеансы кормления бамбуковых медведей, их игры и тренинги с киперами.
За пандами в Московском зоопарке ухаживает целая команда специалистов
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