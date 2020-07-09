Птенцы фламинго вылупились в столичном зоосаде

В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго
В столичном зоопарке вылупились птенцы фламинго – один розовый и четверо красных. Сейчас они еще похожи на взрослых птиц из серого пуха, передает телеканал Москва 24.
При этом в течение двух-трех месяцев у новых обитателей Московского зоопарка уже будет розовое и красное оперение. Когда фламинго подрастут, они будут отправлены в ведущие российские и зарубежные зоопарки. Данная процедура требуется, чтобы птицы сформировали новые пары.
"В Московском зоопарке розовые и красные фламинго гнездятся ежегодно. Сначала пара птиц тщательно выбирает место для гнездования", – обратили внимание представители зоосада на странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что маленькие фламинго уже выходят из гнезда и исследуют окружающую обстановку. Найти их москвичи и гости столицы могут на старой территории зоопарка около Большого пруда.
Ранее говорилось, что детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке. Пара размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу, в этом году прибавились еще два.
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