Птенцы фламинго вылупились в столичном зоосаде

В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

В столичном зоопарке вылупились птенцы фламинго – один розовый и четверо красных. Сейчас они еще похожи на взрослых птиц из серого пуха, передает телеканал Москва 24.

При этом в течение двух-трех месяцев у новых обитателей Московского зоопарка уже будет розовое и красное оперение. Когда фламинго подрастут, они будут отправлены в ведущие российские и зарубежные зоопарки. Данная процедура требуется, чтобы птицы сформировали новые пары.

"В Московском зоопарке розовые и красные фламинго гнездятся ежегодно. Сначала пара птиц тщательно выбирает место для гнездования", – обратили внимание представители зоосада на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что маленькие фламинго уже выходят из гнезда и исследуют окружающую обстановку. Найти их москвичи и гости столицы могут на старой территории зоопарка около Большого пруда.

Ранее говорилось, что детеныши чакоанской мары родились в Московском зоопарке. Пара размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу, в этом году прибавились еще два.