В Москве замечена краснокнижная стрекоза-красотка

Фото: mospriroda.ru
В парке "Кузьминки-Люблино" обнаружили стрекозу-красотку, которая занесена в Красную книгу столицы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В кадр попалась красотка-девушка – небольшая стрекоза из семейства красоток. Изящный внешний вид этого насекомого полностью оправдывает свое название – тело самца сине-зеленое с металлическим отливом, самки – бронзово зеленое. Глянцевый блеск хитинового покрова создает неповторимое впечатление. Длина насекомого – 45-49 миллиметров", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства.
В пресс-службе департамента отметили, что редкие насекомые питаются личинками и мелкими водными червями. При этом сами красотки являются лакомым блюдом для многих птиц. Так что при перелетах они крайне осторожны и бдительны, хоть и машут крыльями очень грациозно.
"На территории Москвы эти стрекозы размножаются в основном в небольших реках и ручьях при обязательном наличии богатой водной растительности и прибрежных кустарников. Для откладки яиц самка спускается под воду по стеблям растений, иногда на глубину до 1 метра. В Красную книгу Москвы из отряда стрекоз занесено семь видов: три стрекозы из семейства коромысла, две из красоток, дозорщик-император и стрекоза пьемонтская", – добавили в ведомстве.
Ранее в Московском зоопарке появился на свет птенец папуанских птиц-носорогов, которые занесены в Международную Красную книгу. Родители птенца прибыли в столицу из Новой Гвинеи еще в 2015 году, но пополнить семейство удалось лишь недавно.
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