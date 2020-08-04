Редкий сычуанский такин родился в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Самка сычуанского такина появилась на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что такины обитают в Китае, Тибете, Непале и северо-востоке Индии. Однако рожденная самка относится к виду, который проживает только в китайской провинции Сычуань и который занесен в Красную книгу как исчезающий вид.

Она родилась в конце марта. Сообщается, что она проживает в условиях, близких к ее естественным. Она уже подросла и окрепла, однако по-прежнему ходит хвостиком за своей мамой.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что при рождении самка весила 10 килограмм. Она появилась на свет крепкой и здоровой. Отец детеныша оберегает семейство и наблюдает за ними. В случае, если он думает, что его семье угрожает опасность, он начинает мотать рогами и свирепо сопеть.

Редкие сычуанские такины с весны до осени питаются травами, листьями и ветками высокогорной флоры. Зимой они едят хвою и листья вечнозеленых растений. В Зоопарке они питаются комбикормом, люцерном, ветками сеном, свежей травой и специальными мюслями.

Ранее в Московском зоопарке появился манул по кличке Тимофей. Животное считается талисманом более 30 лет. Сообщалось, что Тимофею семь лет. К его приезду сотрудники зоопарка заменили в вольере грунт и деревянные полки.