Панды Жуи и Диндин отметили дни рождения в Московском зоопарке

Фото: скриншот видео instagram.com/moscow_zoo_official

В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин отметили дни рождения, сообщили в пресс-службе зоосада.

"Диндин исполнилось три года 30 июля, а Жуи 31 июля – четыре года. За год, который они живут у нас, им удалось набрать массу, увеличившись примерно на 20 килограммов. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин – около 80", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что животные получили к празднику вкусные подарки.

"Жуи получил бамбуковую машину, в которой он сразу же нашел все вкусняшки, посидел за рулем и попробовал на вкус сам автомобиль. А Диндин подарили большую куклу из бамбука, которую она начала исследовать после того, как съела все угощения. Кроме того, обоим пандам достался торт из арбуза с ледяной цифрой наверху – три и четыре года", – рассказали в зоосаде.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились два детеныша нильского крылана – египетской летучей собаки. Зоологи сразу же осмотрели их и определили пол. Девочку назвали Танго, мальчика – Марш.