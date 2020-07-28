Детеныши росомахи родились в центре Московского зоопарка под Волоколамском

Фото: скриншот видео instagram.com/moscow_zoo_official

Детеныши росомахи Хурма и Гаечка родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Отмечается, что Хурма и Гаечка уже достаточно подросли и достигли размеров взрослого животного. Они появились на свет в середине марта. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, некоторое время самка не отходила от детенышей и питалась кормом, которым запаслась заранее.

"Роды проходили в маленьком вольере в специально подготовленной норе. Для нас это, конечно, хорошо, потому что, когда самка начала выходить в большой вольер, сотрудники осмотрели детенышей и убедились, что с ними все в порядке", – рассказала Акулова.

Она отметила, что мать детенышей первоначально выкармливала их материнским молоком, после чего стала приносить им взрослую пищу. Сейчас детеныши питаются самостоятельно. В их рацион входят говядина, курятина, молочные продукты, яйца, также изредка в виде лакомства им дают ягоды и овощи.

Ранее в зоопарке на свет появились три птенца полярной совы. Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей. Совы вылупились около месяца назад.

Они уже вышли из гнезда и самостоятельно берут пищу. В то же время взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а их пол можно будет определить только через год. По словам работников зоосада, это первое потомство самки, ей всего четыре года. Самцу же 10 лет.

