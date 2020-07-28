Детеныши росомахи родились в центре Московского зоопарка под Волоколамском

Фото: скриншот видео instagram.com/moscow_zoo_official
Детеныши росомахи Хурма и Гаечка родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Отмечается, что Хурма и Гаечка уже достаточно подросли и достигли размеров взрослого животного. Они появились на свет в середине марта. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, некоторое время самка не отходила от детенышей и питалась кормом, которым запаслась заранее.
"Роды проходили в маленьком вольере в специально подготовленной норе. Для нас это, конечно, хорошо, потому что, когда самка начала выходить в большой вольер, сотрудники осмотрели детенышей и убедились, что с ними все в порядке", – рассказала Акулова.
Она отметила, что мать детенышей первоначально выкармливала их материнским молоком, после чего стала приносить им взрослую пищу. Сейчас детеныши питаются самостоятельно. В их рацион входят говядина, курятина, молочные продукты, яйца, также изредка в виде лакомства им дают ягоды и овощи.
Ранее в зоопарке на свет появились три птенца полярной совы. Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей. Совы вылупились около месяца назад.
Они уже вышли из гнезда и самостоятельно берут пищу. В то же время взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а их пол можно будет определить только через год. По словам работников зоосада, это первое потомство самки, ей всего четыре года. Самцу же 10 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: