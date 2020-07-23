Фото: moscowzoo.ru
Три птенца полярной совы появились на свет в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
Посетители уже могут увидеть новых обитателей зоопарка. Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей.
Совы вылупились около месяца. Они уже вышли из гнезда и самостоятельно берут пищу. В то же время взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а их пол можно будет определить только через год.
Специалисты рассказывают, что у полярных сов просторный вольер сложной формы. Там расположены террасы разной высоты, чтобы птенцы могли выбрать комфортное место.
По словам работников зоосада, это первое потомство самки, ей всего четыре года. Самцу же 10 лет.
"Он начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал: сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал", – говорится в сообщении.
Ранее в Московском зоопарке вылупились семь детенышей красного пестрого питона.
Работники зоопарка отметили, что для подготовки змей к размножению им пришлось имитировать сезон дождей: повысить влажность и понизить температуру в террариумах. Только после этого можно ссаживать самца и самку.
До этого в Московском зоопарке родились пять детенышей северного оленя. Отмечается, что пока они сильно отличаются от своих сородичей – у малышей "детская" рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме.
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