В Московском зоопарке вылупились детеныши редкого красного пестрого питона

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official
В Московском зоопарке вылупились семь детенышей красного пестрого питона, сообщает пресс-служба зоопарка.
"Длина малышей составляет не более 30 сантиметров, когда пройдет первая линька, будет известен пол змеек", – рассказали в пресс-службе.
Работники зоопарка отметили, что для подготовки змей к размножению им пришлось имитировать сезон дождей: повысить влажность и понизить температуру в террариумах. Только после этого можно ссаживать самца и самку.
В зоопарке добавили, что увидеть маму-питона можно на выставке "Удивительный мир рептилий". Через несколько месяцев к ней смогут присоединиться некоторые из ее уже подросших отпрысков.
Ранее в Московском зоопарке родились пять детенышей северного оленя. Отмечается, что пока они сильно отличаются от своих сородичей – у малышей "детская" рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме.
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