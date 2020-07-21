Детеныши северного оленя родились в зооцентре Московского зоопарка

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

В Центре по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка родились детеныши северного оленя, сообщает пресс-служба зоосада.

На свет появились пять детенышей – четыре самца и одна самка. Отмечается, что пока они сильно отличаются от своих сородичей – у малышей "детская" рыжая шерстка, они держатся рядом со своими мамами и прячутся в деревянный домик при малейшем шуме.

Детеныши родились еще в мае. Они все еще питаются материнским молоком, но, повторяя за взрослыми, пробуют траву, листья и ветки кустов.

Сейчас в центре под Волоколамском живет две группы северных лесных оленей – вместе с детенышами 20 животных.

В Московском зоопарке сообщили, что численность северных оленей сокращается во всех регионах России, поэтому этот вид занесен в Красную книгу.

Ранее птенец папуанских птиц-носорогов, которые занесены в Международную красную книгу, впервые появился в Московском зоопарке. Родители птенца прибыли в столицу из Новой Гвинеи еще в 2015 году, но пополнить семейство удалось лишь недавно.

После появления на свет птенец три месяца жил в родительском гнезде. Сейчас он окреп, покрылся взрослым оперением и покинул семейное жилище. Новое место обитания птицы-носорога находится в павильоне "Дом птиц". Малыша еще кормят родители.