В Мосприроде запустили конкурс по изготовлению домиков для летучих мышей

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Москвичей пригласили сделать домики для летучих мышей в рамках конкурса "Летучей мыши – по крыше", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосприроды.
В ведомстве отметили, что новые дома летучие мыши не любят и чаще всего заселяются в конструкции, которым уже более двух лет.
Тем не менее участникам конкурса следует соблюсти основные требования: не красить домик, использовать нестроганные доски толщиной не менее 1,5 сантиметра, щель с допустимым диаметром 1,5-2 сантиметра располагать снизу.
Участники конкурса получат грамоты, авторов самых красивых и интересных домиков наградят дипломами и призами от Мосприроды. Также в розыгрыше небольшие сувениры и возможность посетить экскурсию в Московском зоопарке.
Домики с заявками можно принести в дирекцию природной территории "Серебряный бор" до 24 августа. В конце августа их развесят на природных территориях Москвы.
Ранее сообщалось, что у пары белых лебедей Московского НПЗ родилось четверо птенцов. Всего на сегодняшний день в пруду обитает восемь лебедей – две взрослые пары и четверо птенцов.
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