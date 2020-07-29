Детеныши египетской летучей собаки родились в Московском зоопарке

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Два детеныша нильского крылана, или египетской летучей собаки, родились в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.

Малыши появились на свет 22 июля. Зоологи сразу же осмотрели их и определили пол. Девочку назвали Танго, мальчика – Марш. Сейчас детеныши весят около 20 граммов.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На 2–4 неделях жизни мать начинает приучать их оставаться одному.

В столичном зоосаде проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые представители этого рода приехали в 1996 году из Роттердама и уже получили более 320 потомков.

Живут крыланы в павильоне "Ночной мир". Там находится группа не больше 18–20 особей. Отмечается, что родовая линия крыланов ведется по матери, поскольку отец детеныша обычно неизвестен.

Египетские летучие собаки – это единственные крыланы, которые, как летучие мыши, обладают эхолокацией. Им это нужно, так как они живут в пещерах. Ночью в поисках пищи они могут пролетать до 40 километров, а питаются плодами различных растений, инжиром, апельсинами, финиками, бананами.

Ранее в зоопарке на свет появились три птенца полярной совы. Вольер полярных сов находится на новой территории рядом с вольером белых медведей. Совы вылупились около месяца назад.

Они уже вышли из гнезда и самостоятельно берут пищу. В то же время взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а их пол можно будет определить только через год. По словам работников зоосада, это первое потомство самки, ей всего четыре года. Самцу же 10 лет.

