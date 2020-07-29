Краснокнижный заяц-русак замечен в Серебряном бору

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Зайца-русака обнаружили в Серебряном бору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Этот вид животных занесен в Красную книгу Москвы, он имеет первую категорию редкости. Сообщается, что заяц двигался в сторону людей. Впрочем, их присутствие животное не насторожило.

В пресс-службе департамента сообщили, что масса тела зайца-русака может достигать семи килограммов, а длина – 65 сантиметров. Русаки могут развивать скорость до 60 километров в час, однако долго бежать так они не могут. Такими быстрыми зайцы-русаки являются благодаря сильным задним лапам.

"После стремительного рывка заяц либо затаивается, либо на более низкой скорости путает следы с помощью резких скачков в стороны. Задние лапы нужны им не только для бега, ими заяц может нанести сильный удар обидчику", – рассказали в ведомстве.

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