Кладки яиц морских черепах обнаружили на пляжах Испании

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Кладки яиц морских черепах обнаружили на испанских пляжах, сообщает РИА Новости.

Их нашли представители организаций, специализирующихся на сохранении биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании. Сообщается, что на пляжах от Коста-Бравы до Гибралтарского пролива было найдено около 100 гнезд.

Ученые считают, что причиной изменения поведения черепах является сокращение числа отдыхающих. Обычно животные откладывают яйца в малонаселенных районах.

Специалисты огораживают кладки, чтобы туристы не раздавили яйца. Кроме того, они наблюдают за ними и помогают маленьким черепашкам добраться до моря.

Некоторые гнезда специалисты относят подальше от берега, чтобы их не смыл прилив. Часть яиц поместили в инкубаторы, в которых детеныши вылупляются, чтобы потом их отпустили на волю.

Ранее жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи. Она совершила прогулку в то время, когда в столице Италии действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Местная полиция объяснения 60-летней итальянки, что черепахе необходима прогулка, сочла необоснованными.