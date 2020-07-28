Кладки яиц морских черепах обнаружили на пляжах Испании

11:30
Фото: AP Photo/Lynne Sladky
Кладки яиц морских черепах обнаружили на испанских пляжах, сообщает РИА Новости.
Их нашли представители организаций, специализирующихся на сохранении биоразнообразия на Средиземноморском побережье Испании. Сообщается, что на пляжах от Коста-Бравы до Гибралтарского пролива было найдено около 100 гнезд.
Ученые считают, что причиной изменения поведения черепах является сокращение числа отдыхающих. Обычно животные откладывают яйца в малонаселенных районах.
Специалисты огораживают кладки, чтобы туристы не раздавили яйца. Кроме того, они наблюдают за ними и помогают маленьким черепашкам добраться до моря.
Некоторые гнезда специалисты относят подальше от берега, чтобы их не смыл прилив. Часть яиц поместили в инкубаторы, в которых детеныши вылупляются, чтобы потом их отпустили на волю.
Ранее жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи. Она совершила прогулку в то время, когда в столице Италии действовали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Местная полиция объяснения 60-летней итальянки, что черепахе необходима прогулка, сочла необоснованными.
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